Украина находится в "хорошем положении" для контрнаступления - Каволи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украинцы «в хорошем положении» для контрнаступления против российских военных заявил в среду комитету Конгресса высокопоставленный военный командующий США в Европе. Об этом УНН пишет ссылаясь на Rеuters.
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«Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели с ними, украинцы находятся в хорошем положении», — сказал председатель Европейского командования Вооруженных Сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи, добавив, что США работали с украинскими силами над возможным внезапным нападением.
Каволи также сказал, что сухопутные силы россии сегодня больше, «чем они были в начале конфликта», несмотря на многочисленные потери в войне против Украины.
«Российские сухопутные силы деградировали в результате этого конфликта, хотя сегодня они больше, чем в начале конфликта», — заявил Каволи Комитету по вооруженным силам Палаты представителей.
По его словам, помимо сухопутных войск у россии есть ещё несколько вариантов.
По его словам, ВВС «потеряли очень мало - 80 самолётов». «У них есть еще 1000 истребителей и истребителей-бомбардировщиков».
«Поэтому они по-прежнему используют всю эту обычную мощность и смешивают их все вместе», - сказал Каволи.
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