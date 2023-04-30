Буданов согласен с оценками официальных лиц США, которые надеются, что Украина сможет улучшить позиции вдоль линии фронта

Комментируя заявления представителей США и НАТО о поставках обещанного Украине для контрнаступления оружия, в частности 2000 единиц бронетехники, генерал Буданов в очередной раз подчеркнул важное значение контрнаступательной операции, основная цель которой - освобождение всех украинских территорий.

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«В то же время начальник украинской военной разведки согласился с оценками официальных лиц США, которые надеются, что Украина, по меньшей мере, сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта для поражения военной логистики россиян на территории оккупированного Крыма и в глубине Донбасса», - говорится в сообщении.

Кроме того, Буданов подчеркнул, что все виновные в военных преступлениях будут наказаны.

«Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира», - заявил Буданов, добавив, что для этого у Украины достаточно собственных сил и средств.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина начнет свое контрнаступление, не дожидаясь истребителей F-16 от союзников.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что украинское контрнаступление не нужно воспринимать, как последнюю битву. Украина будет бороться пока не освободит всю территорию. Поэтому, если нужно будет два или больше контрнаступления - будет два или больше.