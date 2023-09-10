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Буданов назвав головні проблеми під час контрнаступу

Буданов назвав головні проблеми під час контрнаступу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Головні проблеми з якими зіткнулися українські військові під час контрнаступу – це суцільне мінування та величезна кількість дронів-камікадзе, але рух триває. Про це заявив генерал-майор, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), повідомляє УНН.

Цитата

«Наступ триває. Він йде не так швидко якби і я хотів, я цього також не приховую. Але перш за все я не Головнокомандувач, і навіть не начальник Генштабу. Ці питання краще було б адресувати їм. Я можу сказати, що ситуація там досить складна. У противника вона складна максимально. З нашого боку просто важкість просування, тому що суцільне мінування. Треба визнати що гарно побудована лінія оборони, при чому не одна лінія. І величезна насиченість переносними, протитанковими комплексами», - розповів Буданов.

Він зазначив, що артилерія з боку противника відіграє не першу роль.

«Головні проблеми з якими зіткнулися – це суцільне мінування та величезна кількість малих дронів-камікадзе…Але рух триває», - додав Буданов.

Доповнення

російські окупанти у Херсонській і Запорізькій областях створили потужну систему оборонних рубежів – це 2-3 лінії окопів.

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