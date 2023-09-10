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ГУР: на Херсонщині та Запоріжжі рф створила потужну систему оборонних рубежів – 2-3 лінії окопів

ГУР: на Херсонщині та Запоріжжі рф створила потужну систему оборонних рубежів – 2-3 лінії окопів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Російські окупанти у Херсонській і Запорізькій областях створили потужну систему оборонних рубежів – це 2-3 лінії окопів. Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає кореспондент УНН.

Цитата

«Боротьба триває, наші цілі зрозумілі – всі наші тимчасово окуповані території повинні бути звільнені й ми повинні вийти до наших державних кордонів загально визнаних міжнародною спільнотою. Це не легко. Ви спитали на скільки тяжко проводити контрнаступальні й взагалі наступальні заходи. Росіяни готувалися. По суті у Херсонській і Запорізькій областях створена потужна система оборонних рубежів – це 2-3 лінії окопів. Це суцільне мінне поле, це велика насиченість артилерією, це можливість застосування оперативно-тактичної авіації для завдання втрат, але ми розуміємо, що задача буде виконана», - сказав Скібіцький.

Скібіцький зауважив, що при цьому Україна повинна зберегти життя українських воїнів, повинна діяти розумно, чітко й правильно планувати свої операції.

Він зазначив, що один із факторів, який дуже важливий при контрнаступі – це міжнародна допомога.

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«Тому, що без сучасного озброєння, без далекобійної зброї, без потужних боєприпасів пробити цю лінію оборони дуже складно», - пояснив Скібіцький.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час виступу в Європарламенті, що Україна завойовує позиції в контрнаступі.

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