Більше потужної далекобійної зброї: Зеленський розповів, що пришвидшить контрнаступ

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«Важливо, що наші воїни йдуть уперед і що на нашому боці ініціатива. Ми не повинні порівнювати те, що було вчора. Ми маємо порівнювати, де всі ми були в іншому житті – 24 лютого, коли було відчуття окупації нашої держави. А сьогодні ми звільнили велику частину нашої території», – сказав Зеленський.

Президент сказав, що розуміє українців, які хочуть якнайшвидше повернути всі території, які були окуповані росією. Він вважає, що це необхідно для забезпечення миру в Україні та Європі. Однак, Зеленський також зауважив, що війна є складною, і що багато процесів, пов'язаних з поверненням територій, уповільнюються.

«Уповільнюється війна. Це є, ми це визнаємо. Ускладнюються й уповільнюються всі процеси: від санкцій до надання зброї. Коли деякі партнери кажуть: так що там із контрнаступом, коли буде наступний крок? Моя відповідь: на сьогодні наші кроки напевно швидші, ніж нові санкційні пакети», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що держави-партнери не просто допомагають Україні, а й підтримують безпеку своїх громадян, свободу та життя своїх людей – ті цінності, які починаєш берегти за крок до їх втрати, наприклад, за крок до окупації.

Також президент закликав країни-партнери надати Україні необхідну техніку, зокрема сучасні винищувачі, для прискорення контрнаступальних дій.

«Є конкретні квадратні кілометри нашої землі, і кожен звільнений метр – це людське життя… Що довше, то більше людей страждає. Як впливає зброя? Конкретно й безпосередньо, без абстракцій та риторик. Є конкретний вплив конкретної зброї. Що вона потужніша, далекобійніша, то швидше йде контрнаступ. Відновлення нашої території. Якщо в небі нас немає, а росія є, вони зупиняють нас із неба. Зупиняють наш контрнаступ», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції повідомив, що обговорив з американським посадовцем надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Він сказав, що "опція залишається відкритою".