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Більше потужної далекобійної зброї: Зеленський розповів, що пришвидшить контрнаступ

Більше потужної далекобійної зброї: Зеленський розповів, що пришвидшить контрнаступ

Київ • УНН

 • 444034 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Чим швидше Україна отримає більше потужної далекобійної зброї, тим швидше вона зможе пришвидшити контрнаступальні дії та звільнити свої території від російських окупантів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час 18-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії «Майбутнє вирішується в Україні», передає УНН.

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«Важливо, що наші воїни йдуть уперед і що на нашому боці ініціатива. Ми не повинні порівнювати те, що було вчора. Ми маємо порівнювати, де всі ми були в іншому житті – 24 лютого, коли було відчуття окупації нашої держави. А сьогодні ми звільнили велику частину нашої території», – сказав Зеленський.

Президент сказав, що розуміє українців, які хочуть якнайшвидше повернути всі території, які були окуповані росією. Він вважає, що це необхідно для забезпечення миру в Україні та Європі. Однак, Зеленський також зауважив, що війна є складною, і що багато процесів, пов'язаних з поверненням територій, уповільнюються.

«Уповільнюється війна. Це є, ми це визнаємо. Ускладнюються й уповільнюються всі процеси: від санкцій до надання зброї. Коли деякі партнери кажуть: так що там із контрнаступом, коли буде наступний крок? Моя відповідь: на сьогодні наші кроки напевно швидші, ніж нові санкційні пакети», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що держави-партнери не просто допомагають Україні, а й підтримують безпеку своїх громадян, свободу та життя своїх людей – ті цінності, які починаєш берегти за крок до їх втрати, наприклад, за крок до окупації.

Також президент закликав країни-партнери надати Україні необхідну техніку, зокрема сучасні винищувачі, для прискорення контрнаступальних дій.

«Є конкретні квадратні кілометри нашої землі, і кожен звільнений метр – це людське життя… Що довше, то більше людей страждає. Як впливає зброя? Конкретно й безпосередньо, без абстракцій та риторик. Є конкретний вплив конкретної зброї. Що вона потужніша, далекобійніша, то швидше йде контрнаступ. Відновлення нашої території. Якщо в небі нас немає, а росія є, вони зупиняють нас із неба. Зупиняють наш контрнаступ», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції повідомив, що обговорив з американським посадовцем надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Він сказав, що "опція залишається відкритою".

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