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Больше мощного дальнобойного оружия: Зеленский рассказал, что ускорит контрнаступление

Больше мощного дальнобойного оружия: Зеленский рассказал, что ускорит контрнаступление

Киев • УНН

 • 444032 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Чем быстрее Украина получит больше мощного дальнобойного оружия, тем быстрее она сможет ускорить контрнаступательные действия и освободить свои территории от российских оккупантов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время 18-й встречи Ялтинской европейской стратегии «Будущее решается в Украине», передает УНН.

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«Важно, что наши воины идут вперед и что на нашей стороне инициатива. Мы не должны сравнивать то, что было вчера. Мы должны сравнивать, где все мы были в другой жизни – 24 февраля, когда было ощущение оккупации нашего государства. А сегодня мы освободили большую часть нашей территории», – сказал Зеленский.

Президент сказал, что понимает украинцев, которые хотят как можно быстрее вернуть все территории, которые были оккупированы россией. Он считает, что это необходимо для обеспечения мира в Украине и Европе. Однако, Зеленский также отметил, что война является сложной, и многие процессы, связанные с возвращением территорий, замедляются.

«Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия. Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодня наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты», – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что государства-партнеры не просто помогают Украине, но и поддерживают безопасность своих граждан, свободу и жизнь своих людей – те ценности, которые начинаешь беречь за шаг до их потери, например, за шаг до оккупации.

Также президент призвал страны-партнеры предоставить Украине необходимую технику, в частности современные истребители, для ускорения контрнаступательных действий.

«Есть конкретные квадратные километры нашей земли, и каждый освобожденный метр – это человеческая жизнь… Чем дольше, тем больше людей страдает. Как влияет оружие? Конкретно и непосредственно, без абстракций и риторик. Есть конкретное влияние конкретного оружия. Чем оно мощнее, дальнобойнее, тем быстрее идет контрнаступление. Восстановление нашей территории. Если в небе нас нет, а россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление», – отметил Зеленский.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции сообщил, что обсудил с американским чиновником предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS. Он сказал, что "опция остается открытой".

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