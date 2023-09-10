ГУР: на Херсонщине и Запорожье рф создала мощную систему оборонительных рубежей - 2-3 линии окопов

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«Борьба продолжается, наши цели понятны – все наши временно оккупированные территории должны быть освобождены и мы должны выйти к нашим государственным границам общепризнанным международным сообществом. Это не легко. Вы спросили на сколько тяжело проводить контрнаступательные и вообще наступательные мероприятия. Россияне готовились. По сути в Херсонской и Запорожской областях создана мощная система оборонительных рубежей – это 2-3 линии окопов. Это сплошное минное поле, это большая насыщенность артиллерией, это возможность применения оперативно-тактической авиации для нанесения потерь, но мы понимаем, что задача будет выполнена», - сказал Скибицкий.

Скибицкий заметил, что при этом Украина должна сохранить жизни украинских воинов, должна действовать разумно, четко и правильно планировать свои операции.

Он отметил, что один из факторов, который очень важен при контрнаступлении – это международная помощь.

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«Потому, что без современного вооружения, без дальнобойного оружия, без мощных боеприпасов пробить эту линию обороны очень сложно», - пояснил Скибицкий.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления в Европарламенте, что Украина завоевывает позиции в контрнаступлении.