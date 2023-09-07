Україна завойовує позиції у контрнаступі - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час виступу в Європарламенті у четвер, що Україна завойовує позиції в контрнаступі, пише УНН.
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"Наша підтримка допомогла українцям почати контрнаступ. Українці поступово завойовують позиції. І це доводить важливість нашої підтримки..." - сказав Столтенберг.
"Їм вдалося прорвати оборону російських військ і вони рухаються вперед", - цитують Столтенберга західні ЗМІ.
Нагадаємо
6 вересня Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва відзначив "хороший прогрес", якого Україна досягла у своєму контрнаступі.