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Украина завоевывает позиции в контрнаступлении - Столтенберг

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления в Европарламенте в четверг, что Украина завоевывает позиции в контрнаступлении, пишет УНН.

Цитата

"Наша поддержка помогла украинцам начать контрнаступление. Украинцы постепенно завоевывают позиции. И это доказывает важность нашей поддержки..." - сказал Столтенберг.

"Им удалось прорвать оборону российских войск и они движутся вперед", - цитируют Столтенберга западные СМИ.

Напомним

6 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев отметил "хороший прогресс", которого Украина достигла в своем контрнаступлении.

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