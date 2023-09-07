Украина завоевывает позиции в контрнаступлении - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления в Европарламенте в четверг, что Украина завоевывает позиции в контрнаступлении, пишет УНН.
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"Наша поддержка помогла украинцам начать контрнаступление. Украинцы постепенно завоевывают позиции. И это доказывает важность нашей поддержки..." - сказал Столтенберг.
"Им удалось прорвать оборону российских войск и они движутся вперед", - цитируют Столтенберга западные СМИ.
Напомним
6 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев отметил "хороший прогресс", которого Украина достигла в своем контрнаступлении.