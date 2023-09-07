Украина завоевывает позиции в контрнаступлении - Столтенберг

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"Наша поддержка помогла украинцам начать контрнаступление. Украинцы постепенно завоевывают позиции. И это доказывает важность нашей поддержки..." - сказал Столтенберг.

"Им удалось прорвать оборону российских войск и они движутся вперед", - цитируют Столтенберга западные СМИ.

Напомним

6 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев отметил "хороший прогресс", которого Украина достигла в своем контрнаступлении.