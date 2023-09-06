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Блінкен відзначив "хороший прогрес" українського контрнаступу

Блінкен відзначив "хороший прогрес" українського контрнаступу

Київ • УНН

 • 525180 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в середу відзначив "хороший прогрес", якого Україна досягла у своєму контрнаступі, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

У короткій заяві в МЗС Кулеба сказав, що "очікує з нетерпінням продуктивної, орієнтованої на результат розмови з вами (Блінкеном)".

Блінкен зазначив, що під час свого третього візиту з моменту російського вторгнення він знову був "вражений надзвичайною хоробрістю та стійкістю українського народу, українських сил, керівництва України".

"І я тут, перш за все, щоб продемонструвати нашу постійну і рішучу підтримку Україні, коли вона бореться з цією агресією", - сказав він.

"Ми побачили хороший прогрес у контрнаступі, що дуже тішить. Ми хочемо переконатися, що Україна має те, що їй потрібно не тільки для успіху в контрнаступі, але що вона має те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі, щоб переконатися, що вона має сильний засіб стримування, сильну обороноздатність, щоб у майбутньому подібна агресія більше не повторилася", - додав Блінкен.

Він сказав: "Ми також сповнені рішучості продовжувати співпрацю з нашими партнерами, у той час, як вони будують і відбудовують сильну економіку, сильну демократію".

Нагадаємо

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до України проведе зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими високопосадовцями, щоб обговорити триваючий контрнаступ, як і енергетичні, безпекові та гуманітарні потреби України.

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