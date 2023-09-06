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Блинкен отметил "хороший прогресс" украинского контрнаступления

Блинкен отметил "хороший прогресс" украинского контрнаступления

Киев • УНН

 • 525176 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду отметил "хороший прогресс", которого Украина достигла в своем контрнаступлении, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В коротком заявлении в МИД Кулеба сказал, что "ожидает с нетерпением продуктивного, ориентированного на результат разговора с вами (Блинкеном)".

Блинкен отметил, что во время своего третьего визита с момента российского вторжения он снова был "поражен чрезвычайной храбростью и стойкостью украинского народа, украинских сил, руководства Украины".

"И я здесь, прежде всего, чтобы продемонстрировать нашу постоянную и решительную поддержку Украине, когда она борется с этой агрессией", - сказал он.

"Мы увидели хороший прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим убедиться, что Украина имеет то, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но что она имеет то, что ей нужно в долгосрочной перспективе, чтобы убедиться, что она имеет сильное средство сдерживания, сильную обороноспособность, чтобы в будущем подобная агрессия больше не повторилась", - добавил Блинкен.

Он сказал: "Мы также полны решимости продолжать сотрудничество с нашими партнерами, в то время, как они строят и отстраивают сильную экономику, сильную демократию".

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину проведет встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить продолжающееся контрнаступление, как и энергетические, безопасностные и гуманитарные потребности Украины.

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