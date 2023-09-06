Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму, держсекретар зробив першу заяву

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"Державний секретар Ентоні Дж. Блінкен прибув сьогодні до України, щоб зустрітися з високопосадовцями України та продемонструвати непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету, територіальній цілісності та демократії України, особливо перед обличчям агресії росії. Перебуваючи в Україні, держсекретар Блінкен зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити триваючий контрнаступ України та майбутні зусилля щодо відновлення та реконструкції", - повідомили у Держдепі.

Як повідомляється, держсекретар розгляне потреби України в галузі енергетики, безпекові та гуманітарні потреби України, "а також оголосить про те, як Сполучені Штати можуть продовжувати підтримувати Україну в цих сферах".

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"Повернувся сьогодні до Києва, щоб зустрітися з нашими українськими партнерами, щоб обговорити їх контрнаступ, майбутню допомогу та зусилля з відновлення і, насамперед, зміцнити непохитну прихильність США Україні", - написав Блінкен у соцмережі X.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже зустрівся з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

Очікується, що держсекретар Блінкен у Києві може оголосити про новий пакет допомоги України у понад мільярд доларів.