Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму, держсекретар зробив першу заяву

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні під час візиту до України проведе зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими високопосадовцями, щоб обговорити триваючий контрнаступ, як і енергетичні, безпекові та гуманітарні потреби України, повідомили у середу у Держдепартаменті США, пише УНН.

Деталі

"Державний секретар Ентоні Дж. Блінкен прибув сьогодні до України, щоб зустрітися з високопосадовцями України та продемонструвати непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету, територіальній цілісності та демократії України, особливо перед обличчям агресії росії. Перебуваючи в Україні, держсекретар Блінкен зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити триваючий контрнаступ України та майбутні зусилля щодо відновлення та реконструкції", - повідомили у Держдепі.

Як повідомляється, держсекретар розгляне потреби України в галузі енергетики, безпекові та гуманітарні потреби України, "а також оголосить про те, як Сполучені Штати можуть продовжувати підтримувати Україну в цих сферах".

Цитата

"Повернувся сьогодні до Києва, щоб зустрітися з нашими українськими партнерами, щоб обговорити їх контрнаступ, майбутню допомогу та зусилля з відновлення і, насамперед, зміцнити непохитну прихильність США Україні", - написав Блінкен у соцмережі X.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже зустрівся з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

Очікується, що держсекретар Блінкен у Києві може оголосити про новий пакет допомоги України у понад мільярд доларів.

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