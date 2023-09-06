Кулеба зустрівся з Блінкеном у Києві

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"Привітав держсекретаря Блінкена в Україні. Держсекретар став першим колегою, який розпочав свій день у Києві з вшанування пам'яті наших полеглих героїв на Берковецькому цвинтарі. Це знак поваги до всіх українських воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу та право на життя", - написав Кулеба.

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Очікується, що держсекретар Блінкен у Києві може оголосити про новий пакет допомоги України у понад мільярд доларів.