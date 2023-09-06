Кулеба встретился с Блинкеном в Киеве

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"Приветствовал госсекретаря Блинкена в Украине. Госсекретарь стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве с почтения памяти наших павших героев на Берковецком кладбище. Это знак уважения ко всем украинским воинам, которые отдали свою жизнь за нашу свободу и право на жизнь", - написал Кулеба.

Напомним

Ожидается, что госсекретарь Блинкен в Киеве может объявить о новом пакете помощи Украине в более чем миллиард долларов.