Визит Блинкена в Украину: Госдеп обнародовал официальную программу, госсекретарь сделал первое заявление

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня во время визита в Украину проведет встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, чтобы обсудить продолжающееся контрнаступление, как и потребности по безопасности, энергетические и гуманитарные потребности Украины, сообщили в среду в Госдепартаменте США, пишет УНН.

Детали

"Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен прибыл сегодня в Украину, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками Украины и продемонстрировать непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины, особенно перед лицом агрессии россии. Находясь в Украине, госсекретарь Блинкен встретится с Президентом Владимиром Зеленским, Премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить продолжающееся контрнаступление Украины и будущие усилия по восстановлению и реконструкции", - сообщили в Госдепе.

Как сообщается, госсекретарь рассмотрит потребности Украины в области энергетики, безопасности и гуманитарные потребности Украины, "а также объявит о том, как Соединенные Штаты могут продолжать поддерживать Украину в этих сферах".

Цитата

"Вернулся сегодня в Киев, чтобы встретиться с нашими украинскими партнерами, чтобы обсудить их контрнаступление, будущую помощь и усилия по восстановлению и, прежде всего, укрепить непоколебимую приверженность США Украине", - написал Блинкен в соцсети X.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже встретился с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.

Ожидается, что госсекретарь Блинкен в Киеве может объявить о новом пакете помощи Украине в более чем миллиард долларов.

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