Буданов назвал главные проблемы во время контрнаступления

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«Наступление продолжается. Оно идет не так быстро как бы и я хотел, я этого также не скрываю. Но прежде всего я не Главнокомандующий, и даже не начальник Генштаба. Эти вопросы лучше было бы адресовать им. Я могу сказать, что ситуация там достаточно сложная. У противника она сложная максимально. С нашей стороны просто тяжесть продвижения, потому что сплошное минирование. Надо признать что хорошо построена линия обороны, при чем не одна линия. И огромная насыщенность переносными, противотанковыми комплексами», - рассказал Буданов.

Он отметил, что артиллерия со стороны противника играет не первую роль.

«Главные проблемы с которыми столкнулись – это сплошное минирование и огромное количество малых дронов-камикадзе…Но движение продолжается», - добавил Буданов.

Дополнение

российские оккупанты в Херсонской и Запорожской областях создали мощную систему оборонительных рубежей – это 2-3 линии окопов.