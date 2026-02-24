$43.300.02
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 5152 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 10180 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 11576 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 11739 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 19625 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 12948 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 31166 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 21105 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 19067 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Британський актор, який зіграв Гендальфа, прочитав вірш українського військового та поета Артура Дроня

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Британський актор Ієн Маккеллен, відомий як Гендальф, підтримав Україну у четверті роковини вторгнення рф. Він продекламував вірш українського військовослужбовця та поета Артура Дроня.

Британський актор, який зіграв Гендальфа, прочитав вірш українського військового та поета Артура Дроня

Знаменитий британський актор Ієн Маккелен, який відомий світові завдяки ролі Гендальфа у франшизі "Володар перстнів", підтримав Україну у день четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення рф на територію України. Про це повідомляє УНН з посиланням на фейсбук-акаунт Ukraine WOW.

Деталі

У мережі з’явився ролик, на якому видно як легендарний артист, дворазовий номінант на премію "Оскар"  декламує вірш українського військовослужбовця та поета Артура Дроня. Іноземний актор своєю мовою зміг передати глибину та щемливість української поезії. 

Для Маккелена питання прав людини завжди мали величезне значення. Гуманітарні цінності відігравали одну з ключових ролей у виступах артиста. Відтак, Ієн ніколи не залишався осторонь української проблематики та завжди підтримував людей, які опинилися у складних обставинах.

Артур Дронь, поет і письменник, який сам брав участь у військових діях, у своїх творах передає події фронту та особисті спогади. Його творчість відома, зокрема, завдяки збірці "Гемінґвей нічого не знає". Відео за участю Маккеленa стало символічним проявом міжнародної підтримки та ще раз нагадало світу про важливість української трагедії.

Текст вірша:

Любов виходить на бойові чергування,

піднімається на позиції

з грижами, з температурами, із простатитами,

із контузіями, з астмами і алергіями,

з високою імовірністю

не повернутися,

з думками про когось

найважливішого.

Все зносить, вірить у все,

сподівається всього, все терпить!

Станіслав Кармазін

