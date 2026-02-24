Британський актор, який зіграв Гендальфа, прочитав вірш українського військового та поета Артура Дроня
Київ • УНН
Британський актор Ієн Маккеллен, відомий як Гендальф, підтримав Україну у четверті роковини вторгнення рф. Він продекламував вірш українського військовослужбовця та поета Артура Дроня.
Знаменитий британський актор Ієн Маккелен, який відомий світові завдяки ролі Гендальфа у франшизі "Володар перстнів", підтримав Україну у день четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення рф на територію України. Про це повідомляє УНН з посиланням на фейсбук-акаунт Ukraine WOW.
Деталі
У мережі з’явився ролик, на якому видно як легендарний артист, дворазовий номінант на премію "Оскар" декламує вірш українського військовослужбовця та поета Артура Дроня. Іноземний актор своєю мовою зміг передати глибину та щемливість української поезії.
Для Маккелена питання прав людини завжди мали величезне значення. Гуманітарні цінності відігравали одну з ключових ролей у виступах артиста. Відтак, Ієн ніколи не залишався осторонь української проблематики та завжди підтримував людей, які опинилися у складних обставинах.
Артур Дронь, поет і письменник, який сам брав участь у військових діях, у своїх творах передає події фронту та особисті спогади. Його творчість відома, зокрема, завдяки збірці "Гемінґвей нічого не знає". Відео за участю Маккеленa стало символічним проявом міжнародної підтримки та ще раз нагадало світу про важливість української трагедії.
Текст вірша:
Любов виходить на бойові чергування,
піднімається на позиції
з грижами, з температурами, із простатитами,
із контузіями, з астмами і алергіями,
з високою імовірністю
не повернутися,
з думками про когось
найважливішого.
Все зносить, вірить у все,
сподівається всього, все терпить!