Британский актер, сыгравший Гэндальфа, прочитал стихотворение украинского военного и поэта Артура Дроня
Киев • УНН
Британский актер Иэн Маккеллен, известный как Гэндальф, поддержал Украину в четвертую годовщину вторжения рф. Он продекламировал стихотворение украинского военнослужащего и поэта Артура Дроня.
Знаменитый британский актер Иэн Маккеллен, известный миру благодаря роли Гэндальфа во франшизе "Властелин колец", поддержал Украину в день четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения рф на территорию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на фейсбук-аккаунт Ukraine WOW.
Детали
В сети появился ролик, на котором видно, как легендарный артист, двукратный номинант на премию "Оскар" декламирует стихотворение украинского военнослужащего и поэта Артура Дроня. Иностранный актер на своем языке смог передать глубину и трогательность украинской поэзии.
Для Маккеллена вопросы прав человека всегда имели огромное значение. Гуманитарные ценности играли одну из ключевых ролей в выступлениях артиста. Поэтому Иэн никогда не оставался в стороне от украинской проблематики и всегда поддерживал людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах.
Артур Дронь, поэт и писатель, сам участвовавший в военных действиях, в своих произведениях передает события фронта и личные воспоминания. Его творчество известно, в частности, благодаря сборнику "Хемингуэй ничего не знает". Видео с участием Маккеллена стало символическим проявлением международной поддержки и еще раз напомнило миру о важности украинской трагедии.
Текст стихотворения:
Любовь выходит на боевые дежурства,
поднимается на позиции
с грыжами, с температурами, с простатитами,
с контузиями, с астмами и аллергиями,
с высокой вероятностью
не вернуться,
с мыслями о ком-то
самом важном.
Все сносит, верит во все,
надеется на все, все терпит!