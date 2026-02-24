Британский актер, сыгравший Гэндальфа, прочитал стихотворение украинского военного и поэта Артура Дроня

$43.300.02
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 5498 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 10373 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 11746 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 11853 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 19802 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13009 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 31290 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 21124 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 19077 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзивы
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 17047 просмотра
МИД обнародовал заявление к годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину24 февраля, 09:24 • 4354 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 22168 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 13610 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 6058 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 19805 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 31293 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 49816 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 68720 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 71660 просмотра
УНН Lite
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 2912 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 6118 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 13643 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 26498 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 24207 просмотра
Британский актер, сыгравший Гэндальфа, прочитал стихотворение украинского военного и поэта Артура Дроня

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Британский актер Иэн Маккеллен, известный как Гэндальф, поддержал Украину в четвертую годовщину вторжения рф. Он продекламировал стихотворение украинского военнослужащего и поэта Артура Дроня.

Британский актер, сыгравший Гэндальфа, прочитал стихотворение украинского военного и поэта Артура Дроня

Знаменитый британский актер Иэн Маккеллен, известный миру благодаря роли Гэндальфа во франшизе "Властелин колец", поддержал Украину в день четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения рф на территорию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на фейсбук-аккаунт Ukraine WOW.

Детали

В сети появился ролик, на котором видно, как легендарный артист, двукратный номинант на премию "Оскар" декламирует стихотворение украинского военнослужащего и поэта Артура Дроня. Иностранный актер на своем языке смог передать глубину и трогательность украинской поэзии.

Для Маккеллена вопросы прав человека всегда имели огромное значение. Гуманитарные ценности играли одну из ключевых ролей в выступлениях артиста. Поэтому Иэн никогда не оставался в стороне от украинской проблематики и всегда поддерживал людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

Артур Дронь, поэт и писатель, сам участвовавший в военных действиях, в своих произведениях передает события фронта и личные воспоминания. Его творчество известно, в частности, благодаря сборнику "Хемингуэй ничего не знает". Видео с участием Маккеллена стало символическим проявлением международной поддержки и еще раз напомнило миру о важности украинской трагедии.

Текст стихотворения:

Любовь выходит на боевые дежурства,

поднимается на позиции

с грыжами, с температурами, с простатитами,

с контузиями, с астмами и аллергиями,

с высокой вероятностью

не вернуться,

с мыслями о ком-то

самом важном.

Все сносит, верит во все,

надеется на все, все терпит!

Станислав Кармазин

ОбществоКультураНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Украина