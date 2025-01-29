Британська розвідка показала наслідки ударів по нафтобазі в енгельсі
Київ • УНН
Нафтобаза "Кристал" біля авіабази енгельс-2 зазнала двох ударів українських дронів 8 та 14 січня 2025 року. Внаслідок атак знищено 4 та пошкоджено 10 резервуарів з паливно-мастильними матеріалами.
Нафтобаза стратегічних бомбардувальників російської армії в енгельсі зазнала значної шкоди після атаки Сили оборони. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, пише УНН.
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У зведенні йдеться, що 8 січня 2025 року українські безпілотні літальні апарати завдали удару по нафтобазі "Кристал" на росії, за 8 км від авіабази Енгельс-2. Удар спричинив масштабні пожежі в зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на складі, на гасіння яких пішло кілька днів.
За даними британської розвідки, ще одного удару нафтобазі "Кристал" завдали вночі 14 січня, що знову спричинило пожежу і завдало додаткової шкоди інфраструктурі об'єкта.
Аналіз знімків від 21 січня 2025 року виявив 4 оціночно знищених резервуари ПММ і 10 оціночно пошкоджених резервуарів ПММ.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "Комбінат Крістал" в енгельсі Саратовської області. Об'єкт забезпечував паливом військовий аеродром "Енгельс-2" зі стратегічною авіацією рф.