Британська розвідка показала наслідки ударів по нафтобазі в енгельсі

Нафтобаза стратегічних бомбардувальників російської армії в енгельсі зазнала значної шкоди після атаки Сили оборони. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, пише УНН.

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У зведенні йдеться, що 8 січня 2025 року українські безпілотні літальні апарати завдали удару по нафтобазі "Кристал" на росії, за 8 км від авіабази Енгельс-2. Удар спричинив масштабні пожежі в зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на складі, на гасіння яких пішло кілька днів.

За даними британської розвідки, ще одного удару нафтобазі "Кристал" завдали вночі 14 січня, що знову спричинило пожежу і завдало додаткової шкоди інфраструктурі об'єкта.

Аналіз знімків від 21 січня 2025 року виявив 4 оціночно знищених резервуари ПММ і 10 оціночно пошкоджених резервуарів ПММ.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "Комбінат Крістал" в енгельсі Саратовської області. Об'єкт забезпечував паливом військовий аеродром "Енгельс-2" зі стратегічною авіацією рф.