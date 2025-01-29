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Британская разведка показала последствия ударов по нефтебазе в энгельсе

Киев  •  УНН

 • 4782 просмотра

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Нефтебаза "Кристалл" возле авиабазы энгельс-2 подверглась двум ударам украинских дронов 8 и 14 января 2025 года. В результате атак уничтожено 4 и повреждено 10 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Нефтебаза стратегических бомбардировщиков российской армии в энгельсе понесла значительный ущерб после атаки Силы обороны. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

В сводке говорится, что 8 января 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтебазе "Кристалл" в россии, в 8 км от авиабазы энгельс-2. Удар вызвал масштабные пожары в зоне хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) на складе, на тушение которых ушло несколько дней.

По данным британской разведки, еще один удар по нефтебазе "Кристалл" был нанесен ночью 14 января, что снова вызвало пожар и нанесло дополнительный ущерб инфраструктуре объекта.

Анализ снимков от 21 января 2025 года выявил 4 оценочно уничтоженных резервуара ГСМ и 10 оценочно поврежденных резервуаров ГСМ.

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 Напомним

Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "Комбинат Кристалл" в энгельсе саратовской области. Объект обеспечивал топливом военный аэродром "Энгельс-2" со стратегической авиацией рф.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

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