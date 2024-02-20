Британія закрила одну з двох схем для в’їзду українських біженців
Київ • УНН
Велика Британія закрила одну з двох своїх програм для українських біженців - "Українську сімейну програму", яка дозволяла українцям, що мають родичів у Британії, в'їжджати і залишатися в країні протягом 3 років, але тепер вони можуть подати заявку на участь у програмі "Будинки для України", в рамках якої британці спонсорують українців в обмін на державну підтримку.
Уряд Великої Британії з 19 лютого припинив дію Програми допомоги сім’ям з України — Ukraine Family Scheme. Це одна з двох схем легального в’їзду українців, які тікають від наслідків повномасштабного вторгнення РФ. Про це йдеться на сайті британського уряду, передає УНН.
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Зазначається, що приймання заявок за програмою Ukraine Family Scheme припинилось у понеділок о 15:00 за лондонським часом. Програма дозволяла українцям в’їжджати до Британії за умови, що в них там живуть родичі, та навчатись, працювати й отримувати допомогу протягом наступних трьох років.
Після завершення Ukraine Family Scheme її учасникам пропонують податись на іншу, спонсорську програму Homes for Ukraine, в межах якої британці приймають в себе українців в обмін на державну підтримку.
Термін дії перших віз, які видали українцям, закінчується в березні 2025-го – тобто до цього часу вони повинні знайти альтернативний варіант легального перебування у Великій Британії.
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