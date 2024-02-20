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Британія закрила одну з двох схем для в’їзду українських біженців

Британія закрила одну з двох схем для в’їзду українських біженців

Київ • УНН

 • 35516 перегляди

Велика Британія закрила одну з двох своїх програм для українських біженців - "Українську сімейну програму", яка дозволяла українцям, що мають родичів у Британії, в'їжджати і залишатися в країні протягом 3 років, але тепер вони можуть подати заявку на участь у програмі "Будинки для України", в рамках якої британці спонсорують українців в обмін на державну підтримку.

Уряд Великої Британії з 19 лютого припинив дію Програми допомоги сім’ям з України — Ukraine Family Scheme. Це одна з двох схем легального в’їзду українців, які тікають від наслідків повномасштабного вторгнення РФ. Про це йдеться на сайті британського уряду, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що приймання заявок за програмою Ukraine Family Scheme припинилось у понеділок о 15:00 за лондонським часом. Програма дозволяла українцям в’їжджати до Британії за умови, що в них там живуть родичі, та навчатись, працювати й отримувати допомогу протягом наступних трьох років.

Після завершення Ukraine Family Scheme її учасникам пропонують податись на іншу, спонсорську програму Homes for Ukraine, в межах якої британці приймають в себе українців в обмін на державну підтримку.

Термін дії перших віз, які видали українцям, закінчується в березні 2025-го – тобто до цього часу вони повинні знайти альтернативний варіант легального перебування у Великій Британії.

Велика Британія продовжила візи для українців ще на 18 місяців – до вересня 2026 року18.02.24, 21:22 • 108357 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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