Британия закрыла одну из двух схем для въезда украинских беженцев
Киев • УНН
Великобритания закрыла одну из двух своих программ для украинских беженцев - "Украинскую семейную программу", которая позволяла украинцам, имеющим родственников в Британии, въезжать и оставаться в стране в течение 3 лет, но теперь они могут подать заявку на участие в программе "Дома для Украины", в рамках которой британцы спонсируют украинцев в обмен на государственную поддержку.
Правительство Великобритании с 19 февраля прекратило действие Программы помощи семьям из Украины - Ukraine Family Scheme. Это одна из двух схем легального въезда украинцев, которые бегут от последствий полномасштабного вторжения РФ. Об этом говорится на сайте британского правительства, передает УНН.
Детали
Отмечается, что прием заявок по программе Ukraine Family Scheme прекратился в понедельник в 15:00 по лондонскому времени. Программа позволяла украинцам въезжать в Британию при условии, что у них там живут родственники, и учиться, работать и получать помощь в течение следующих трех лет.
После завершения Ukraine Family Scheme ее участникам предлагают податься на другую, спонсорскую программу Homes for Ukraine, в рамках которой британцы принимают у себя украинцев в обмен на государственную поддержку.
Срок действия первых виз, которые выдали украинцам, заканчивается в марте 2025-го - то есть до этого времени они должны найти альтернативный вариант легального пребывания в Великобритании.
Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года18 февраля 2024, 19:22 • 107824 просмотра
Британия закрыла одну из двух схем для въезда украинских беженцев
Великобритания закрыла одну из двух своих программ для украинских беженцев - "Украинскую семейную программу", которая позволяла украинцам, имеющим родственников в Британии, въезжать и оставаться в стране в течение 3 лет, но теперь они могут подать заявку на участие в программе "Дома для Украины", в рамках которой британцы спонсируют украинцев в обмен на государственную поддержку.
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