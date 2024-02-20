Британия закрыла одну из двух схем для въезда украинских беженцев

Правительство Великобритании с 19 февраля прекратило действие Программы помощи семьям из Украины - Ukraine Family Scheme. Это одна из двух схем легального въезда украинцев, которые бегут от последствий полномасштабного вторжения РФ. Об этом говорится на сайте британского правительства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что прием заявок по программе Ukraine Family Scheme прекратился в понедельник в 15:00 по лондонскому времени. Программа позволяла украинцам въезжать в Британию при условии, что у них там живут родственники, и учиться, работать и получать помощь в течение следующих трех лет.

После завершения Ukraine Family Scheme ее участникам предлагают податься на другую, спонсорскую программу Homes for Ukraine, в рамках которой британцы принимают у себя украинцев в обмен на государственную поддержку.

Срок действия первых виз, которые выдали украинцам, заканчивается в марте 2025-го - то есть до этого времени они должны найти альтернативный вариант легального пребывания в Великобритании.

Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года