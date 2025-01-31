Броварська міська рада виділила кошти на смарт-годинники для глухих людей: важлива ініціатива під час війни

Броварська міська рада передбачила 85 тисяч гривень у міському бюджеті на закупівлю смарт-годинників для 42 глухих мешканців громади. Це рішення стало важливим кроком для підвищення безпеки людей з порушенням слуху в умовах війни, оскільки такі пристрої дозволяють своєчасно отримувати сповіщення про повітряну тривогу через вібрацію. Українське товариство глухих висловило подяку Броварському міському голові Ігорю Сапожку та депутатам міськради за підтримку цієї ініціативи, пише УНН.

"Розумний годинник - це не примха, це засіб вчасно дізнатись про повітряну тривогу через вібрацію годинника, і вже бути в курсі новин - що летить. Це безпека глухих людей, які в разі чого - зможуть вчасно заховатись за двома стінами", – зазначили в Київській організації Українського товариства глухих.

Смарт-годинники з функцією вібрації стали рятівним пристроєм для людей з порушеннями слуху. Вони синхронізуються зі смартфоном і отримують екстрені сповіщення про небезпеку, що дозволяє своєчасно реагувати та шукати укриття.

"Броварська міська рада, дякуємо за створення умов збереження життя та здоров'я в умовах війни мешканців громади з порушеннями слуху. Це гідне рішення з турботою про людей", - додали в Українському товаристві глухих.

Додамо

Раніше УНН розповідав, що Броварська територіальна громада впроваджує чотирирічну програму із забезпечення доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Окрім встановлення підйомників у житлових будинках, програма охоплює забезпечення доступності державних установ. Зокрема, для працевлаштування людей з інвалідністю у рамках державної програми можуть виділятися кошти на облаштування робочих місць – до 100 тисяч гривень на установу. Міська програма також спрямована на створення безбар’єрного середовища в установах і громадських місцях, що дозволить покращити якість життя маломобільних мешканців Броварів.

Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Всі великі торгівельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.