Броварской городской совет выделил средства на смарт-часы для глухих людей: важная инициатива во время войны

Броварской городской совет предусмотрел 85 тысяч гривен в городском бюджете на закупку смарт-часов для 42 глухих жителей громады. Это решение стало важным шагом для повышения безопасности людей с нарушением слуха в условиях войны, поскольку такие устройства позволяют своевременно получать оповещения о воздушной тревоге через вибрацию. Украинское общество глухих выразило благодарность Броварскому городскому голове Игорю Сапожко и депутатам горсовета за поддержку этой инициативы, пишет УНН.

«Умные часы - это не прихоть, это средство вовремя узнать о воздушной тревоге через вибрацию часов, и уже быть в курсе новостей - что летит. Это безопасность глухих людей, которые в случае чего - смогут вовремя спрятаться за двумя стенами», - отметили в Киевской организации Украинского общества глухих.

Смарт-часы с функцией вибрации стали спасительным устройством для людей с нарушениями слуха. Они синхронизируются со смартфоном и получают экстренные оповещения об опасности, что позволяет своевременно реагировать и искать укрытие.

«Броварской городской совет, спасибо за создание условий сохранения жизни и здоровья в условиях войны жителей громады с нарушениями слуха. Это достойное решение с заботой о людях», - добавили в Украинском обществе глухих.

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Ранее УНН рассказывал, что Броварская территориальная община внедряет четырехлетнюю программу по обеспечению доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Кроме установки подъемников в жилых домах, программа охватывает обеспечение доступности государственных учреждений. В частности, для трудоустройства людей с инвалидностью в рамках государственной программы могут выделяться средства на обустройство рабочих мест - до 100 тысяч гривен на учреждение. Городская программа также направлена на создание безбарьерной среды в учреждениях и общественных местах, что позволит улучшить качество жизни маломобильных жителей Броваров.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.