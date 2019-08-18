Британські дослідники зібрали докази втручання армії РФ на Донбасі - The Guardian

За повідомленням журналістів, ці свідчення включають в себе численні супутникові знімки російських колон із військовою техникою на українській території та знімки, які засвідчують участь у бойових діях танка Т-72Б3, який на момент боїв за Іловайськ перебував на озброєнні лише російських військ.

Позов до ЄСПЛ, до якого будуть додані зібрані докази, був поданий 25-ма українськими добровольцями з батальйону “Донбас”, які потрапили у полон під час боїв біля Іловайська. Добровольці стверджують, що їх захопили бійці регулярних російських військ, передавши згодом проросійським сепаратистам, які їх катували та під примусом використовували як робочу силу. Тепер колишні полонені позиваються проти Росії та вимагають від Москви відшкодування, пише The Guardian.

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Оскільки Росія відкидає усі звинувачення у втручанні, доведення цього факту стало необхідним для подібних судових позовів, пояснює видання. Саме для цього Європейський центр захисту прав людини (EHRAC), що допомагає добровольцям із позовом, доручив Forensic Architecture збирати докази російського втручання під Іловайськом.

“Свідчення російського військового втручання мають бути якомога переконливішим. Якщо дивитися лише олнайн-відео, не зрозуміти, чи не йдеться про маніпуляцію, тому у таких складних справах, як ця, це дуже корисно”, — прокоментувала роботу Forensic Architecture юридична директорка EHRAC Джессіка Гаврон. І EHRAC, і Forensic Architecture базуються у Лондоні та є афілійованими із Мідлсекським університетом.

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У Forensic Architecture розповіли The Guardian, що використовували штучний інтелект для пришвидшення аналізу близько 2,5 тисяч годин відео, що було оприлюднене з території довкола Іловайська під час бойових дій. Однак дослідники окремо наполягли на тому, що цей інструмент допомагав у пошуку, але не замінив належної верифікації інформації за допомогою людських ресурсів.

За даними The Guardian, добровольці також подали позов проти України. Вони звинувачують Київ у неналежному плануванні військової операції під час боїв за Іловайськ.

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Однак ЄСПЛ вирішив, що спочатку будуть розглянуті міждержавні суперечки між Україною та Росією. Лише після цього суд перейде до опрацювання особистих позовів, що стосуються конфлікту між двома країнами. За даними The Guardian, зараз у ЄСПЛ подано близько 4 млн позовів, які тим чи іншим чином пов’язані із анексією Криму та бойовими діями на Сході України.