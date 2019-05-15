ЄСПЛ призначив дату слухання у справі "Україна проти Росії"

КИЇВ. 15 травня. УНН. Європейський суд з прав людини призначив дату слухання за скаргою України проти Росії щодо того, чи здійснювала РФ фактичний контроль території Криму ще до "юридичного оформлення" анексії рішенням державної думи РФ. Про це заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини в Міністерстві юстиції України Іван Ліщина повідомив у своєму Facebook, передає УНН.