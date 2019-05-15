ЕСПЧ назначил дату слушания по делу "Украина против России"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 56321 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 84333 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100062 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102122 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125402 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112256 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138195 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144727 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130186 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130234 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕСПЧ назначил дату слушания по делу "Украина против России"

ЕСПЧ назначил дату слушания по делу "Украина против России"

Киев  •  УНН

 • 8889 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Европейский суд по правам человека назначил дату слушания по жалобе Украины против России относительно того, осуществляла ли РФ фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением государственной думы РФ. Об этом заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Иван Лещина сообщил в своем Facebook, передает УНН.

"Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, которое мы ждали с февраля этого года. Заседание суда относительно приемлемости 20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019", - написал Лещина.

Как сообщал УНН, ранее Европейский суд по правам человека принял решение отложить на неопределенный срок слушания по жалобе Украины против России относительно того, осуществляла ли РФ фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением государственной думы.

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