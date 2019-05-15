ЕСПЧ назначил дату слушания по делу "Украина против России"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Европейский суд по правам человека назначил дату слушания по жалобе Украины против России относительно того, осуществляла ли РФ фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением государственной думы РФ. Об этом заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Иван Лещина сообщил в своем Facebook, передает УНН.
"Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, которое мы ждали с февраля этого года. Заседание суда относительно приемлемости 20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019", - написал Лещина.
Как сообщал УНН, ранее Европейский суд по правам человека принял решение отложить на неопределенный срок слушания по жалобе Украины против России относительно того, осуществляла ли РФ фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением государственной думы.