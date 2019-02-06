ЄСПЛ переніс слухання у справі "Україна проти Росії"

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Європейський суд з прав людини прийняв рішення відкласти на невизначений термін слухання за скаргою України проти Росії щодо того, чи здійснювала РФ фактичний контроль території Криму ще до "юридичного оформлення" анексії рішенням Державної думи. Про перенесення повідомляється на сайті суду, передає УНН.