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ЄСПЛ переніс слухання у справі "Україна проти Росії"

ЄСПЛ переніс слухання у справі "Україна проти Росії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Європейський суд з прав людини прийняв рішення відкласти на невизначений термін слухання за скаргою України проти Росії щодо того, чи здійснювала РФ фактичний контроль території Криму ще до "юридичного оформлення" анексії рішенням Державної думи. Про перенесення повідомляється на сайті суду, передає УНН.

"Слухання у цій справі 27 лютого 2019 року відкладено", - зазначено на сайті суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Слухання щодо "мегапозову" Україна проти РФ пройдуть в червні

Нагадаємо, Україна направила в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повноцінну заяву проти Росії з вимогою визнати незаконним арешт наших моряків, які 25 листопада були захоплені Росією в районі Керченської протоки.

Україна передала свої письмові зауваження і позицію в Міжнародний Суд ООН у відповідь на заперечення Російської Федерації з приводу відсутності у Суду юрисдикції розглядати міждержавний спір щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Як повідомляв УНН, справу українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка в Європейському суді з прав людини відкладено до завершення судового розгляду у справі Україна проти Росії.

Українські Національні Новини

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