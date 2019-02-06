ЕСПЧ перенёс слушания по делу "Украина против России"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Европейский суд по правам человека принял решение отложить на неопределенный срок слушания по жалобе Украины против России относительно того, осуществляла ли РФ фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением Государственной думы. О переносе сообщается на сайте суда, передаёт УНН.
“Слушание по этому делу 27 февраля 2019 года отложено”, — указано на сайте суда.
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Напомним, Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полноценное заявление против России с требованием признать незаконным арест наших моряков, которые 25 ноября были захвачены Россией в районе Керченского пролива.
Украина передала свои письменные замечания и позицию в Международный Суд ООН в ответ на возражения Российской Федерации по поводу отсутствия у Суда юрисдикции рассматривать межгосударственный спор по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Как сообщал УНН, дело украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко в Европейском суде по правам человека отложено до завершения судебного разбирательства по делу Украина против России.