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Die Presse: "паспортизацією" Донбасу Кремль демонструє силу Зеленському

Die Presse: "паспортизацією" Донбасу Кремль демонструє силу Зеленському

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кремль демонструє свою силу новообраному президенту України Володимиру Зеленському рішенням про видачу російських паспортів громадянам України на окупованому Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на австрійську газету Die Presse.

"З видачею російських паспортів відокремившимся районам Кремль демонструє політичному новачкові Зеленському свою силу", - написала кореспондент Ютта Зоммербауер в статті під заголовком "Ризикована паспортна політика Москви".

Новообраний президент України Володимир Зеленський намір здійснити розрядку російсько-українського конфлікту на Донбасі, проте його "очікують важкі часи", відзначили в матеріалі газети.

"41-річний (Зеленський) ще офіційно не вступив на посаду, а Кремль вже робить крок, який ускладнює врегулювання конфлікту в довгостроковій перспективі. Мова йде про видачу російських паспортів громадянам в відокремившихся районах", говорилося в статті.

На думку автора статті, рішення Кремля має далекосяжні наслідки для розстановки сил в зоні конфлікту: "Це означає, що близько 3,5 млн громадян України можуть стати громадянами Росії. В майбутньому Москва могла б посилатися вже на захист своїх інтересів російських громадян в Україні (раніше це робилося з посиланням на більш ефемерний "русскій мір"). Те, що для звичайних громадян в зоні конфлікту несе полегшення повсякденного життя, виводить подальшу ескалацію конфлікту між Україною і Росією на високий рівень".

У статті також нагадали, що експансивна паспортна політика Росії відома на прикладі інших конфліктних зон: в грузинській Південній Осетії збройне втручання РФ у 2008 році обгрунтовувалося саме присутністю "співвітчизників", в відокремленому від Молдови Придністров'ї також більшість населення мають російські паспорти.

"Видача паспортів не є гуманітарним актом. Вона доповнює військово-політичну силову політику Москви в невирішених конфліктах", - заявили в статті.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін повідомив, що Москва розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО а громадянам всієї України.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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