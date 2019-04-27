Die Presse: "Паспортизацией" Донбасса Кремль демонстрирует силу Зеленскому

"С выдачей российских паспортов отделившимся районам Кремль демонстрирует политическому новичку Зеленскому свою силу", - написала корреспондент Ютта Зоммербауэр в статье под заголовком "Рискованная паспортная политика Москвы".

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский намерен осуществить разрядку российско-украинского конфликта на Донбассе, однако его "ожидают тяжелые времена", отметили в материале газеты.

"41-летний (Зеленский) еще официально не вступил в должность, а Кремль уже делает шаг, который усложняет урегулирование конфликта в долгосрочной перспективе. Речь идет о выдаче российских паспортов гражданам в отделившихся районах", говорилось в статье.

По мнению автора статьи, решение Кремля имеет далеко идущие последствия для расстановки сил в зоне конфликта: "Это означает, что около 3,5 млн граждан Украины могут стать гражданами России. В будущем Москва могла бы ссылаться уже на защиту своих интересов российских граждан в Украине (ранее это делалось со ссылкой на более эфемерный "русский мир"). То, что для обычных граждан в зоне конфликта несет облегчение повседневной жизни, выводит дальнейшую эскалацию конфликта между Украиной и Россией на высокий уровень".

В статье также напомнили, что экспансивная паспортная политика России известна на примере других конфликтных зон: в грузинской Южной Осетии вооруженное вмешательство РФ в 2008 году обосновывалось именно присутствием "соотечественников", в отделенном от Молдовы Приднестровье также большинство населения имеют российские паспорта.

"Выдача паспортов не является гуманитарным актом. Она дополняет военно-политическую силовую политику Москвы в нерешенных конфликтах", - заявили в статье.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО а гражданам всей Украине.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о, упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.