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Die Presse: "Паспортизацией" Донбасса Кремль демонстрирует силу Зеленскому

Die Presse: "Паспортизацией" Донбасса Кремль демонстрирует силу Зеленскому

Киев  •  УНН

 • 10982 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Кремль демонстрирует свою силу новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому решением о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на австрийскую газету Die Presse.

"С выдачей российских паспортов отделившимся районам Кремль демонстрирует политическому новичку Зеленскому свою силу", - написала корреспондент Ютта Зоммербауэр в статье под заголовком "Рискованная паспортная политика Москвы".

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский намерен осуществить разрядку российско-украинского конфликта на Донбассе, однако его "ожидают тяжелые времена", отметили в материале газеты.

"41-летний (Зеленский) еще официально не вступил в должность, а Кремль уже делает шаг, который усложняет урегулирование конфликта в долгосрочной перспективе. Речь идет о выдаче российских паспортов гражданам в отделившихся районах", говорилось в статье.

По мнению автора статьи, решение Кремля имеет далеко идущие последствия для расстановки сил в зоне конфликта: "Это означает, что около 3,5 млн граждан Украины могут стать гражданами России. В будущем Москва могла бы ссылаться уже на защиту своих интересов российских граждан в Украине (ранее это делалось со ссылкой на более эфемерный "русский мир"). То, что для обычных граждан в зоне конфликта несет облегчение повседневной жизни, выводит дальнейшую эскалацию конфликта между Украиной и Россией на высокий уровень".

В статье также напомнили, что экспансивная паспортная политика России известна на примере других конфликтных зон: в грузинской Южной Осетии вооруженное вмешательство РФ в 2008 году обосновывалось именно присутствием "соотечественников", в отделенном от Молдовы Приднестровье также большинство населения имеют российские паспорта.

"Выдача паспортов не является гуманитарным актом. Она дополняет военно-политическую силовую политику Москвы в нерешенных конфликтах", - заявили в статье.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО а гражданам всей Украине.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о, упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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