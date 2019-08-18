Британские исследователи собрали доказательства вмешательства армии РФ на Донбассе - The Guardian

По сообщению журналистов, эти показания включают в себя многочисленные спутниковые снимки российских колонн с военной техникой на украинской территории и снимки, которые удостоверяют участие в боевых действиях танка Т-72Б3, который на момент боев за Иловайск состоял на вооружении только у российских войск.

Иск в ЕСПЧ, к которому будут добавлены собраны доказательства, был представлен 25-й украинскими добровольцами из батальона “Донбасс”, которые попали в плен во время боев у Иловайская. Добровольцы утверждают, что их захватили бойцы регулярных российских войск, передав впоследствии пророссийским сепаратистам, которые их пытали и под принуждением использовали как рабочую силу. Теперь бывшие пленные судятся против России и требуют от Москвы возмещения, пишет The Guardian.

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Поскольку Россия отвергает все обвинения во вмешательстве, доказательство этого факта стало необходимым для подобных судебных исков, поясняет издание. Именно для этого Европейский центр защиты прав человека (EHRAC), что помогает добровольцам с иском, поручил Forensic Architecture собирать доказательства российского вмешательства в Иловайске.

“Свидетельство российского военного вмешательства должны быть как можно убедительнее. Если смотреть только олнайн-видео, можно не понять, не идет ли речь о манипуляции, поэтому в таких сложных делах, как эта, это очень полезно”, — прокомментировала работу Forensic Architecture юридическое директор EHRAC Джессика Гаврон. И EHRAC, и Forensic Architecture которые базируются в Лондоне и являются аффилированными с Мидлсекским университетом.

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В Forensic Architecture рассказали The Guardian, что использовали искусственный интеллект для ускорения анализа около 2500 часов видео, что было обнародовано с территории вокруг Иловайская во время боевых действий. Однако исследователи отдельно настояли на том, что этот инструмент помогал в поиске, но не заменил надлежащей верификации информации с помощью человеческих ресурсов.

По данным The Guardian, добровольцы также подали иск против Украины. Они обвиняют Киев в ненадлежащем планировании военной операции во время боев за Иловайск.

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Однако ЕСПЧ решил, что сначала будут рассмотрены межгосударственные споры между Украиной и Россией. Только после этого суд перейдет к обработке личных исков, касающихся конфликта между двумя странами. По данным The Guardian, сейчас в ЕСПЧ подано около 4 млн исков, которые тем или иным образом связанные с аннексией Крыма и боевыми действиями на Востоке Украины.