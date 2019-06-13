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Британець Ф'юрі назвав Кличко боксером-невдахою

Київ • УНН

 • 28160 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Колишній володар чемпіонських титулів в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не втратив чергового шансу аби звернутися до Володимира Кличка, який завершив кар'єру після бою з британцем. Про це Ф'юрі розповів в інтерв'ю Youtube-каналу "iFL TV", передає УНН.

Британець Ф'юрі назвав Кличко боксером-невдахою

Британець заявив, що українець – невдаха, а також не став відносити його до числа хороших боксерів.

"Я дійсно не знаю (стосовно повернення Кличко в ринг – ред.). Йому вже 43 роки. Кличко був поганий навіть в свої кращі роки. Він - великий невдаха. Реально, він - невдаха. Володимир Кличко ніколи не був хорошим (бійцем – ред.). Він 100 відсотків розмірковує над варіантом повернення. Я буду переслідувати тебе (адресовано Кличко - ред.) до кінця твоїх днів. Я буду снитися тобі в нічних кошмарах. Ти ніколи не переможеш "Циганського короля". Я надер тобі зад, і ти повинен пам'ятати про це. Він ненавидить мене", - сказав Ф'юрі.

Також британець пригадав, що за останні 20 років провідні атлети Кличко і Джошуа зазнали поразок від боксерів-товстунів.

"Всі говорять, що мій бій з ним (Кличко – ред.) був жахливий. Але два найкрутіших атлети за останні 20 років були побиті жирними хлопцями. Кличко був побитий товстуном Ф'юрі, а Ентоні Джошуа був побитий товстуном Руїсом", - додав боксер.

Як повідомляв УНН, Ф'юрі зізнавався у свідомому зриві реваншу із Кличко.

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