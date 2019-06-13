Британец Фьюри назвал Кличко боксером-неудачником

Британец заявил, что украинец - неудачник, а также не стал относить его к числу хороших боксеров.

"Я действительно не знаю (о возвращении Кличко в ринг - ред.). Ему уже 43 года. Кличко был плохой даже в свои лучшие годы. Он - великий неудачник. Реально, он - неудачник. Владимир Кличко никогда не был хорошим (бойцом - ред.). Он 100 процентов размышляет над вариантом возвращения. Я буду преследовать тебя (адресовано Кличко - ред.) до конца твоих дней. Я буду сниться тебе в ночных кошмарах. Ты никогда не победишь "Цыганского короля". Я надрал тебе задницу, и ты должен помнить об этом. Он ненавидит меня", - сказал Фьюри.

Также британец вспомнил, что за последние 20 лет ведущие атлеты Кличко и Джошуа проигрывают от боксеров-толстяков.

"Все говорят, что мой бой с ним (Кличко - ред.) был ужасный. Но два самых крутых атлета за последние 20 лет были избиты жирными парнями. Кличко был избит толстяком Фьюри, а Джошуа был избит толстяком Руисом", - добавил боксер.

Как сообщал УНН, Фьюри признался в сознательном срыве реванша с Кличко.