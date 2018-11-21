Ф'юрі зізнався в свідомому зриві реваншу з Кличко

За словами британця, причиною зриву стала депресія, а мотивувати його вийти в ринг не міг навіть серйозний гонорар, запропонований за бій.

"У цьому поєдинку команда Кличко гарантувала мені багато грошей - більше 10 мільйонів фунтів. Виходить, що я все життя працював, щоб дістатися до цього рівня, а коли щасливий лотерейний квиток виявився у мене в руках, я вже не хотів цього. Я знав, що не можу битися проти Кличка, коли у мене немає настрою на перемогу. Навіть якби я вийшов в ринг, я розумів, що викладатися на повну не зможу. У мене була депресія, я не хотів битися. Мій тренер бачив, що у мене немає вогню в очах. Я просто не міг бути таким, як раніше. У спарингах мене просто били, а я не захищався. Запитайте у Роберта Хеленіуса. І якби я вийшов проти Кличка, я б опинився на підлозі. Але я дійсно хотів там виявитися", - відзначив Ф'юрі.

Примітно, що Ф'юрі втрачав свої титули через проблеми з допінгом і наркотиками, а також тривалого простою.

Нагадаємо, що свого часу матч-реванш був скасований двічі.