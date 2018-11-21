Фьюри признался в сознательном срыве реванша с Кличко

По словам британца, причиной срыва стала депрессия, а мотивировать его выйти в ринг не мог серьезный гонорар, предложенный за бой.

"В этом поединке команда Кличко гарантировала мне много денег - больше 10 млн фунтов. Получается, что я всю жизнь работал, чтобы добраться до этого уровня, а когда счастливый лотерейный билет оказался у меня в руках, я уже не хотел этого. Я знал, что не могу биться против Кличко, когда у меня нет настроения на победу. Даже если бы я вышел в ринг, я понимал, что выкладываться на полную не смогу. У меня была депрессия, я не хотел драться. Мой тренер видел, что у меня нет огня в глазах. Я просто не мог быть таким, как раньше. В спаррингах меня просто били, а я не защищался. Спросите у Роберта Хелениуса. И если бы я вышел против Кличко, я бы оказался на полу. Но я действительно хотел там оказаться", - отметил Фьюри.

Примечательно, что Фьюри терял свои титулы из-за проблем с допингом и наркотиками, а также длительного простоя.

Напомним, что в свое время матч-реванш был отменен дважды.