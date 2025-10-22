Бразильський футболіст загинув у ДТП, зіткнувшись з коровою

$41.740.01
Ексклюзив
14:00 • 2144 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4358 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4744 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6388 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5824 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 6958 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15479 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17002 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26140 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31622 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
Популярнi новини
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 31128 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto22 жовтня, 05:30 • 40806 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго22 жовтня, 05:34 • 33491 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 20982 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 16776 перегляди
Публікації
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 2144 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 4358 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 8194 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 13956 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17118 перегляди
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 1046 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 28539 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 43623 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 53185 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 43283 перегляди
Бразильський футболіст загинув у ДТП, зіткнувшись з коровою

Київ • УНН

 • 790 перегляди

Молодий бразильський футболіст Антоні Ілано, 20 років, загинув у ДТП на північному заході Бразилії. Його мотоцикл зіткнувся з коровою на шосе BR-343 в Альтосі.

Бразильський футболіст загинув у ДТП, зіткнувшись з коровою

20-річний Антоні Ілано потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на  північному заході Бразилії. Футболіст загинув після зіткнення мотоциклу з коровою.

Передає УНН із посиланням на CNN Вrasil.

Деталі

Внаслідок смертельної ДТП в бразильському муніципалітеті Алтус, загинув молодий бразилський футболіст Антоні Ілано, який грав за місцеву команду Піауї, в молодіжному складі гравців до 20 років. 

За повідомленнями друзів, нападник святкував день народження батька. Футболіст рухався на мотоциклі на BR-343, в Альтосі, в глибинці Піауї. За інформацією Федеральної дорожньої поліції (PRF), зіткнення сталося близько 3:15 ранку на 307-му кілометрі шосе.  Молодий спортсмен зіткнувся з коровою, яка була на дорозі.

Нагадаємо

Молодий англійський футболіст Біллі Вігар, який раніше виступав за академію лондонського "Арсеналу", помер у четвер, 25 вересня, у віці 21 року. Причиною смерті стала важка черепно-мозкова травма, отримана під час матчу за "Чичестер Сіті". 

Ігор Тележніков

Дорожньо-транспортна пригода
Бразилія