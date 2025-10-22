Бразильський футболіст загинув у ДТП, зіткнувшись з коровою
Київ • УНН
Молодий бразильський футболіст Антоні Ілано, 20 років, загинув у ДТП на північному заході Бразилії. Його мотоцикл зіткнувся з коровою на шосе BR-343 в Альтосі.
20-річний Антоні Ілано потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на північному заході Бразилії. Футболіст загинув після зіткнення мотоциклу з коровою.
Передає УНН із посиланням на CNN Вrasil.
Деталі
Внаслідок смертельної ДТП в бразильському муніципалітеті Алтус, загинув молодий бразилський футболіст Антоні Ілано, який грав за місцеву команду Піауї, в молодіжному складі гравців до 20 років.
За повідомленнями друзів, нападник святкував день народження батька. Футболіст рухався на мотоциклі на BR-343, в Альтосі, в глибинці Піауї. За інформацією Федеральної дорожньої поліції (PRF), зіткнення сталося близько 3:15 ранку на 307-му кілометрі шосе. Молодий спортсмен зіткнувся з коровою, яка була на дорозі.
Нагадаємо
Молодий англійський футболіст Біллі Вігар, який раніше виступав за академію лондонського "Арсеналу", помер у четвер, 25 вересня, у віці 21 року. Причиною смерті стала важка черепно-мозкова травма, отримана під час матчу за "Чичестер Сіті".