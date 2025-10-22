$41.740.01
Эксклюзив
14:00 • 690 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 2218 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 3706 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 5406 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 5026 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 6542 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 15345 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 16951 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 26089 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
22 октября, 07:30 • 31554 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
Бразильский футболист погиб в ДТП, столкнувшись с коровой

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Молодой бразильский футболист Антони Илано, 20 лет, погиб в ДТП на северо-западе Бразилии. Его мотоцикл столкнулся с коровой на шоссе BR-343 в Альтосе.

20-летний Антони Илано попал в дорожно-транспортное происшествие на северо-западе Бразилии. Футболист погиб после столкновения мотоцикла с коровой.

Передает УНН со ссылкой на CNN Brasil.

Детали

В результате смертельного ДТП в бразильском муниципалитете Алтус погиб молодой бразильский футболист Антони Илано, игравший за местную команду Пиауи, в молодежном составе игроков до 20 лет.

По сообщениям друзей, нападающий праздновал день рождения отца. Футболист двигался на мотоцикле по BR-343, в Альтосе, в глубинке Пиауи. По информации Федеральной дорожной полиции (PRF), столкновение произошло около 3:15 утра на 307-м километре шоссе. Молодой спортсмен столкнулся с коровой, которая была на дороге.

Напомним

Молодой английский футболист Билли Уигар, ранее выступавший за академию лондонского "Арсенала", скончался в четверг, 25 сентября, в возрасте 21 года. Причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма, полученная во время матча за "Чичестер Сити".

Игорь Тележников

СпортНовости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Бразилия