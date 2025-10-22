Бразильский футболист погиб в ДТП, столкнувшись с коровой
Молодой бразильский футболист Антони Илано, 20 лет, погиб в ДТП на северо-западе Бразилии. Его мотоцикл столкнулся с коровой на шоссе BR-343 в Альтосе.
Детали
В результате смертельного ДТП в бразильском муниципалитете Алтус погиб молодой бразильский футболист Антони Илано, игравший за местную команду Пиауи, в молодежном составе игроков до 20 лет.
По сообщениям друзей, нападающий праздновал день рождения отца. Футболист двигался на мотоцикле по BR-343, в Альтосе, в глубинке Пиауи. По информации Федеральной дорожной полиции (PRF), столкновение произошло около 3:15 утра на 307-м километре шоссе. Молодой спортсмен столкнулся с коровой, которая была на дороге.
Напомним
Молодой английский футболист Билли Уигар, ранее выступавший за академию лондонского "Арсенала", скончался в четверг, 25 сентября, в возрасте 21 года. Причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма, полученная во время матча за "Чичестер Сити".