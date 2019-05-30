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Бойовики один раз порушили "тишу" в зоні ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Станом на 18:00 представники незаконних збройних формувань один раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС, передає УНН.

"Від початку доби ворог один раз порушив режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв наші позиції поблизу села Кримське з мінометів калібру 82 мм", - йдеться у зведенні.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, минулої доби, 29 травня, бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв УНН, за даними СЦКК, бойовики нарощують важке озброєння, насамперед реактивні системи залпового вогню "Град" на Донецькому та Луганському напрямках.

Українські Національні Новини

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