Боевики один раз нарушили "тишину" в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. По состоянию на 18:00 представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.
"С начала суток враг один раз нарушил режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции близ села Крымское из минометов калибра 82 мм", - говорится в сводке.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.
Напомним, за минувшие сутки, 29 мая, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщал УНН, по данным СЦКК, боевики наращивают тяжелое вооружение, прежде всего реактивные системы залпового огня "Град" на Донецком и Луганском направлениях.