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Боевики один раз нарушили "тишину" в зоне ООС

Боевики один раз нарушили "тишину" в зоне ООС

Киев  •  УНН

 • 8688 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. По состоянию на 18:00 представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.

"С начала суток враг один раз нарушил режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции близ села Крымское из минометов калибра 82 мм", - говорится в сводке.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки, 29 мая, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал УНН, по данным СЦКК, боевики наращивают тяжелое вооружение, прежде всего реактивные системы залпового огня "Град" на Донецком и Луганском направлениях.

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