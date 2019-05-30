ООС: бойовики здійснили 19 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. 29 травня збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів - із застосуванням заборонених Мінськими Угодами артилерійських систем калібрів 152 и 122 мм та мінометів калібрів 120 и 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різніх систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позіції Об'єднаних сил:
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- біля села Водяне - з артилерійських систем калібру 122 мм;
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- Чотири рази біля населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів;
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- Тричі в районі міста Авдіївка - з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок ЗУ-23-2, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- біля населеного пункту Чермалик - з озброєння бойових машин піхоти;
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- біля міста Мар'їнка - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
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- двічі в районі населеного пункту Новотроїцьке - з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
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- біля населеного пункту Новоселівка Друга - з ручних протитанкових гранатометів, велікокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- біля села Гнутове - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- біля села Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позіції наших Захисників були обстріляні Чотири рази:
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- поблизу населеного пункту Оріхове - з артилерійських систем калібру 152 мм;
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- біля населеного пункту Золоте-4 - з мінометів калібру 120 мм;
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- біля населеного пункту Новолуганське - з автоматичних станкових гранатометів;
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- в районі ділянки розведення сил і засобів біля населеного пункту станиці Луганська - зі стрілецької зброї.
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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 травня трьох окупантів було знищено, ще одного - поранено.
Від початку поточної доби обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.