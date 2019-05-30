ООС: боевики совершили 19 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. 29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
-
- возле села Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм;
-
- четыре раза у населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;
-
- трижды в районе города Авдеевка - из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок ЗУ-23-2, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
-
- у населенного пункта Чермалык - из вооружения боевых машин пехоты;
-
- у города Марьинка - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
-
- дважды в районе населенного пункта Новотроицкое - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
-
- у населенного пункта Новоселовка Вторая - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия;
-
- возле села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
-
- возле села Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
-
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны Четыре раза:
-
- вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 152 мм;
-
- у населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 120 мм;
-
- у населенного пункта Новолуганское - с автоматических станковых гранатометов;
-
- в районе участка разведения сил и средств у населенного пункта станицы Луганская - из стрелкового оружия.
-
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 29 мая трех оккупантов было уничтожено, еще один - ранен.
С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.