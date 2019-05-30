ООС: боевики совершили 19 обстрелов позиций украинских военных

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 19904 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 42317 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 60815 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 76036 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119814 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110885 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137245 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130164 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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ООС: боевики совершили 19 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 19 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 13560 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. 29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • возле села Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм;
  • четыре раза у населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;
  • трижды в районе города Авдеевка - из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок ЗУ-23-2, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у населенного пункта Чермалык - из вооружения боевых машин пехоты;
  • у города Марьинка - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды в районе населенного пункта Новотроицкое - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • у населенного пункта Новоселовка Вторая - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия;
  • возле села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • возле села Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны Четыре раза:

  • вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 152 мм;
  • у населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 120 мм;
  • у населенного пункта Новолуганское - с автоматических станковых гранатометов;
  • в районе участка разведения сил и средств у населенного пункта станицы Луганская - из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 29 мая трех оккупантов было уничтожено, еще один - ранен.

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Украинские Национальные Новости

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