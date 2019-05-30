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Бойовики нарощують важке озброєння на Донбасі – СЦКК

Бойовики нарощують важке озброєння на Донбасі – СЦКК

Київ • УНН

 • 9076 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Російсько-окупаційні війська нарощують важке озброєння, насамперед реактивні системи залпового вогню "Град" на Донецькому та Луганському напрямках. Про це повідомила Українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що російсько-окупаційні війська нарощують важке озброєння, насамперед реактивні системи залпового вогню "Град" на Донецькому та Луганському напрямках, не бажають адекватно реагувати на висновки міжнародних спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

За даними СЦКК, окупанти продовжують грубо порушувати визначені Мінськими домовленостями лінії відведення важкого озброєння.

"Варто відзначити, що окупаційні війська Російської Федерації нарощують вогневі і оборонні позиції неподалік Вуглегірська та Дебальцевого. За даними звітів СММ ОБСЄ, на непідконтрольних урядові України територіях існує озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення", - зазначили в СЦКК.

Згідно з наданими даними, 27 травня СММ ОБСЄ зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ БМ-21 "Град", 122 мм) поблизу населеного пункту Хрустальний на південний захід від Луганська та 4 РСЗВ (БМ-21) біля населеного пункту Новоамвросіївське на схід від Донецька.

Крім того, на непідконтрольній Україні території виявили озброєння, розміщене за лініями відведення, але й за межами виділених місць зберігання озброєння.

"25 травня безпілотний літальний апарат Місії виявив дві самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) поруч із населеним пунктом Широке на південний схід від Луганська", - додали у СЦКК.

При цьому, представники Місії зафіксували місця розміщення відведеного важкого озброєння на непідконтрольних районах Донецької області. А саме 27 травня спостерігачі помітили, що 8 буксируваних гаубиць і досі бракує, зазначили у Центрі.

Крім того, згідно з даними СЦКК, є ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки у непідконтрольних районах.

А саме 22 травня БПЛА Місії малого радіусу дії вперше виявив 2 траншеї загальною довжиною 50 метрів неподалік населеного пункту Вуглегірськ, що на північний схід від Донецька, де окупаційні війська РФ нарощують вогневі і оборонні позиції.

Також 25 травня БПЛА ОБСЄ середнього радіуса дії зафіксував 1 бойову машину піхоти (ймовірно БМП-1) у населеного пункту Соснівське на північний схід від Маріуполя.

Наступного дня, 26 травня, БПЛА СММ дальнього радіусу дії зафіксував 13 бронетранспортерів в Ленінському районі Донецька та 2 бойових броньованих машини поблизу населеного пункту Бойківське на південний схід від Донецька. Також безпілотник вперше зафіксував п’ять траншей довжиною по 25 метрів у полі приблизно за 2 км на північний захід від населеного пункту Дебальцеве, виритих поблизу вже існуючих траншей.

Нагадаємо, на Донбасі представники Місії ОБСЄ виявили за лініями відведення 48 танків та ще 5 танків T-72, 7 самохідних гаубиць та 13 буксирувальних гаубиць, а також 3 зенітні ракетні комплекси.

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