Спостерігачі зафіксували танки поблизу Донецька

За інформацією Української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, формування Російської Федерації зосереджують десятки одиниць танків, гаубиць та зенітні ракетні комплекси в місцях, які розміщені з порушенням ліній відведення та постійних місць зберігання. Окупанти продовжують систематично порушувати режим припинення вогню.



Згідно з даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, 4 травня на основі даних повітряного спостереження виявлено наявність 14 реактивних систем залпового вогню на так званому полігоні поруч із населеним пунктом Міусинськ.



Також представниками Місії ОБСЄ виявлено озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання на непідконтрольних урядові районах. Зокрема, виявлено наявність 12 танків на полігоні неподалік від населеного пункту Шимшинівка, 12 танків, 7 самохідних гаубиць та 13 буксирувальних гаубиць, а також 3 зенітні ракетні комплекси на полігоні поблизу Міусинська та 24 танки на полігоні біля населеного пункту Кругляк.



Крім того, 7 травня на полігоні неподалік від населеного пункту Покровка на схід від Донецька Місія зафіксувала щонайменше 5 танків T-72.



Українська сторона СЦКК зазначає, що збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, відверте нехтування взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін.



Як повідомляв УНН, збройні формування Російської Федерації обстріляли мирні населені пункти вздовж лінії розмежування.