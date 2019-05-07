Бойовики обстріляли Троїцьке з мінометів

Так, вчора мобільною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксовано та задокументовано факт двох обстрілів населеного пункту Троїцьке, Попаснянського району, Луганської області.

"6 травня 2019 о 10:19 з боку збройних формувань Російської Федерації із напрямку Калинове було здійснено обстріл із застосуванням міномету калібру 120 мм ділянки в населеному пункті Троїцьке по вулиці Красна 1А. Під час роботи мобільної групи СЦКК, о 15:20 збройні формування РФ здійснили ще один обстріл населеного пункту Троїцьке, по ділянці на вулиці Красна 1 із застосуванням міномету калібру 120 мм", - повідомили в ООС.

Представники української сторони СЦКК встановили, що по вулиці Красна 1А внаслідок влучання двох мінометних мін 120 мм в районі розташування школи, відбулось пошкодження фасадної стіни будівлі та утворення двох вирв від розриву мін.

Крім того, по вулиці Красна 1 поблизу недіючої церкви, внаслідок влучання однієї мінометної міни 120 мм зафіксовано вирву від її розриву, ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНН, у районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби зафіксовано сім ворожих обстрілів, через що один український військовослужбовець отримав поранення.