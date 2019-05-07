Боевики обстреляли Троицкое из минометов

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 138266 просмотра

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Вооруженные формирований Российской Федерации обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает УНН.

Так, вчера мобильной группой украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировано и задокументирован факт двух обстрелов населенного пункта Троицкое, Попаснянского района Луганской области.

"6 мая 2019 в 10:19 со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по направлению Калиново было осуществлено обстрел с применением миномета калибра 120 мм участка в населенном пункте Троицкое по улице Красная 1А. Во время работы мобильной группы СЦКК, в 15:20 вооруженные формирования РФ совершили еще один обстрел населенного пункта Троицкое, по участку на улице Красная 1 с применением миномета калибра 120 мм ", - сообщили в ООС.

Представители украинской стороны СЦКК установили, что по улице Красная 1А вследствие попадания двух минометных мин 120 мм в районе расположения школы, состоялось повреждение фасадной стены здания и образование двух воронок от разрыва мин.

Кроме того, по улице Красная 1 вблизи недействующей церкви, в результате попадания одной минометной мины 120 мм зафиксировано воронку от ее разрыва, никто не пострадал.

Как сообщал УНН, в районе проведения операции Объединенных сил от начала суток зафиксировано семь вражеских обстрелов, из-за чего один украинский военнослужащий получил ранения.

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