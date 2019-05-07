ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів, поранено військовослужбовця

КИЇВ. 7 травня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби зафіксовано сім ворожих обстрілів, через що один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.