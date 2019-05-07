ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів, поранено військовослужбовця

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби зафіксовано сім ворожих обстрілів, через що один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Від початку поточної доби станом на 12:00 зафіксовано вже 7 провокаційних обстрілів наших позицій з боку російсько-окупаційних військ. Внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець отримав поранення. Захисника доставлено до військового мобільного госпіталю”, — йдеться у повідомленні.

Так, на Луганському напрямку ворог двічі вів обстріли по українських оборонцях Новозванівки. З 06:30 від окупованого смт Калинове противник застосував протитанковий ракетний комплекс. А після 08.10, протягом 40 хвилин захисники України зафіксували розриви 6 ворожих мін калібру 120 мм. Також ворог вів обстріл з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку від початку цієї доби окупанти здійснили 5 збройних провокацій. Вночі, з 01.25, ворог вів вогонь з АГС, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по українських захисниках Гнутового, пізніше, з 04.10 зі стрілецької зброї — в районі Богданівки.

З 05.15 до 05.50 російсько-окупаційні війська двічі вели мінометний обстріл позицій наших захисників Авдіївки. Загалом ворог випустив 10 мін 120-го калібру.

З 06.25 противник здійснював збройну провокацію на приморській ділянці української оборони. Протягом години окупанти випустили 4 міни 82-го калібру та вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по українських захисниках Водяного.

Українські захисники вели адекватні оборонні дії та придушували ворожу активність.

Як повідомляв УНН, напередодні, 6 травня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі — із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів.

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