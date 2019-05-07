ООС: боевики совершили 7 обстрелов, ранен военнослужащий

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток зафиксировано семь вражеских обстрелов, из-за чего один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 зафиксировано уже 7 провокационных обстрелов наших позиций со стороны российско-оккупационных войск. Вследствие вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения. Защитник доставлен в военный мобильный госпиталь", - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении враг дважды вел обстрелы по украинским защитникам Новозвановки. С 06:30 от оккупированного пгт Калиново противник применил противотанковый ракетный комплекс. А после 08:10, в течение 40 минут защитники Украины зафиксировали разрывы 6 вражеских мин калибра 120 мм. Также враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении от начала этой эпохи оккупанты провели 5 вооруженных провокаций. Ночью, с 01:25, противник вел огонь из АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским защитникам Гнутово, позже, с 04:10 из стрелкового оружия - в районе Богдановка.

С 05:15 до 05:50 российско-оккупационные войска дважды вели минометный обстрел позиций наших защитников Авдеевки. В общем враг выпустил 10 мин 120-го калибра.

С 06:25 противник осуществлял вооруженную провокацию на приморской области украинской обороны. В течение часа оккупанты выпустили 4 мины 82-го калибра и вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским защитникам Водяного.

Украинские защитники вели адекватные оборонительные действия и подавляли вражескую активность.

Как сообщал УНН, накануне, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минского соглашениями 120 мм минометов.

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