ООС: бойовики здійснили 12 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. 6 травня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
Крім того, збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли мирних населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення. Зокрема, 06 травня ворог двічі з 120 мм мінометів обстріляв село Троїцьке Попаснянського району. На щастя, жертв серед мирного населення вдалось уникнути.
Минулої доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник дев’ять разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:
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- чотири рази з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — в районі селища міського типу Талаківка;
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- з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Павлопіль;
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- двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля села Лебединське;
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- двічі з великокаліберних кулеметів — поблизу населених пунктів Мар’їнка і Гранітне.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні тричі:
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- двічі з 120 мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти — поблизу села Новозванівка;
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- з 120 мм мінометів — біля населеного пункту Троїцьке.
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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об’єднаних сил, 6 травня п’ятьох бойовиків було знищено.
Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”:
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- двічі з 120 мм гранатометів — поблизу міста Авдіївка;
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- з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Гнутове;
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- з стрілецької зброї — біля села Богданівка.
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Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.