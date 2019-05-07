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ООС: боевики совершили 12 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. 6 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы мирных населенных пунктов, ставя под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. В частности, 6 мая враг дважды с 120 мм минометов обстрелял село Троицкое Попаснянского района. К счастью, жертв среди мирного населения удалось избежать.

За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • четыре раза из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка городского типа Талаковка;
  • из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Павлополь;
  • дважды с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у села Лебединский;
  • дважды из крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенных пунктов Марьинка и Гранитное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны три раза:

  • дважды с 120 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты — вблизи села Новозвановка;
  • с 120 мм минометов — около населенного пункта Троицкое.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил 6 мая пятерых боевиков были уничтожены.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”:

  • дважды с 120 мм гранатометов — вблизи города Авдеевка;
  • с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у населенного пункта Гнутово;
  • с стрелкового оружия — у села Богдановка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

Украинские Национальные Новости

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